Adriana Calcanhotto traz Partimpim de volta à Concha

Cantora faz show da turnê O Quarto no Palco neste sábado (22)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 06:00

Adriana Calcanhotto é Partimpim
Adriana Calcanhotto é Partimpim Crédito: Leo Aversa

A cantora Adriana Calcanhotto resgata sua persona de Partimpim e está de volta com um novo espetáculo que marca o seu reencontro com o público depois de 15 anos longe dos palcos. Em Salvador, o show acontecerá neste sábado (22), às 17h, , na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

“Depois de tanto tempo, eu sentia falta de habitar esse mundo de novo — de cantar essas canções, reencontrar a banda, o público. Estava com muita saudade de ser a Partimpim no palco”, diz a cantora. A turnê celebra os mais de 20 anos de existência do heterônimo de Adriana Calcanhotto. Apesar da passagem do tempo, Partimpim segue como uma criança no tempo presente.

Adriana Calcanhotto é Partimpim

Adriana Calcanhotto é Partimpim por divulgação
Adriana Calcanhotto é Partimpim por Léo Aversa
Adriana Calcanhotto por divulgação
Adriana Calcanhotto é Partimpim por divulgação
Adriana Calcanhotto é Partimpim por divulgação
Adriana Calcanhotto é Partimpim por Leo Aversa
Adriana Calcanhotto é Partimpim por divulgação
Adriana Calcanhotto é Partimpim por Leo Aversa
Adriana Calcanhotto por divulgação
1 de 9
Adriana Calcanhotto é Partimpim por divulgação

No show Adriana Partimpim: O Quarto no Palco, feito para “crianças de qualquer idade”, ela mergulha na poesia e na liberdade criativa de uma artista que continua inventando mundos. O repertório é inspirado no álbum O quarto (2024), que marcou no ano passado a volta de Partimpim ao mercado fonográfico após 12 anos, e tem músicas O Meu Quarto, Malala, Boitatá e Tô Bem garantidas. Mas o roteiro abarca músicas dos discos anteriores Adriana Partimpim (2004), Dois (2009) e Tlês (2012).

Com direção musical da própria cantora e arranjos de Pretinho da Serrinha e Marlon Sette, o repertório traz mais de 20 faixas dos quatro álbuns da trajetória de Partimpim. Algumas mais conhecidas do público, como Fico Assim Sem Você, Ciranda da Bailarina e Oito Anos, e muitas outras canções que agora ganham novos arranjos.

A banda que acompanha a artista reúne nomes como Davi Moraes (guitarra), Antonio Dal Bó (teclados e sintetizadores), João Moreira (baixo), Thomas Harres (bateria), Luizinho do Jeje (percussão), Marlon Sette (trombone), Arimatéa (trompete) e Jorge Continentino (saxofone, clarinete e flautas).

SERVIÇO - Adriana Calcanhotto é Partimpim: O Quarto no Palco | sábado (22), às 17h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 160 e R$ 80, à venda no Sympla.

Música Show Infância

