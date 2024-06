ETERNA CARMINHA

Adriana Esteves volta a interpretar vilã em nova novela de João Emanuel Carneiro

Em uma entrevista para a colunista Anna Luiza Santiago do O Globo, Adriana celebrou sua parceria de anos com o João: "minha vida é feita de parcerias. As novas e as antigas. Neste novo trabalho, tenho alguns parceiros que são uma joia em minha trajetória. Estarei sempre com João. Acredito muito nas personagens que ele cria".