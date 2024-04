TV

'Agradeço muito ao meu pai', diz Silvero Pereira sobre sua vitória no 'The Masked Singer'

O ator Silvero Pereira foi o campeão da quarta temporada do The Masked Singer Brasil, transmitido pela Rede Globo. Ele compareceu ao café da manhã com a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, nesta terça-feira, 9, e falou sobre sua participação como Bode no reality show e sobre o seu talento para a música.