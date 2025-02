ARENA FONTE NOVA

"Ainda não decidi", diz Caetano sobre música especial que cantará com Bethânia na Fonte Nova

Estão esgotados pista premium, cadeiras inferiores oeste e leste, lounge premium e cadeira intermediária leste; assinante do Correio tem desconto

A pouco mais de uma semana para o último show de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Salvador, ainda dá tempo de garantir um lugar na Arena Fonte Nova, no dia 8 de fevereiro. Restam ingressos na pista comum, incluindo entrada solidária e meia-entrada, e também nas cadeiras superiores. >

Os valores variam de R$ 125 a R$ 320. Assinantes do CORREIO poderão pagar R$ 150 (esses preços não incluem a taxa cobrada pela empresa responsável, a Ticketmaster). >

As áreas que já estão esgotadas para o show são a pista premium, as cadeiras inferiores oeste e leste, o lounge premium e a cadeira intermediária leste.>

Como no primeiro show, a produção montará dois supertelões e pede que as pessoas cheguem ao estádio com antecedência.>