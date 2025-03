TURISMO

Ainda não deu para ir à Coreia do Sul? Explore a cultura do país asiático em São Paulo

Gastronomia, compras e lazer para quem quer viver a experiência sul-coreana sem sair do Brasil

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 7 de março de 2025 às 16:56

Centro Cultural Coreano, na Avenida Paulista Crédito: reprodução

A cultura sul-coreana, conhecida como Hallyu ou “onda coreana”, tem se espalhado globalmente, influenciando diversos aspectos culturais, como música, cinema, moda e gastronomia. No Brasil, especialmente em São Paulo, essa influência é notável, refletindo-se em uma variedade de estabelecimentos que celebram a riqueza cultural do país asiático.>

Para aqueles que desejam vivenciar um pouco desse universo sem sair do país, a capital paulista oferece uma diversidade de locais que proporcionam uma imersão rica e autêntica. A seguir, apresentamos um roteiro dividido por regiões da cidade, destacando pontos de interesse que refletem essa essência.>

Antes, vale contextualizar a relação entre os dois países. A imigração coreana no Brasil teve início em 1963, quando o primeiro grupo de 109 pioneiros partiu de Busan e chegou ao porto de Santos. Esses imigrantes buscavam novas oportunidades após períodos de conflito e dificuldades econômicas em sua terra natal. Atualmente, estima-se que cerca de 50 mil coreanos e seus descendentes residam no Brasil, com aproximadamente 90% dessa população concentrada na capital paulista.>

Primeira parada: Centro Cultural Coreano

O melhor jeito de começar essa imersão é visitando o Centro Cultural Coreano, na Avenida Paulista. Inaugurado em 2013 pelo governo da Coreia do Sul, o espaço promove exposições, cursos de língua coreana, K-pop, culinária e um clube do livro.>

Logo na entrada, você já é impactado com o Greetingman, do artista Yoo Young Ho, um monumento que simboliza a paz e harmonia entre as pessoas e é a sexta obra instalada no exterior da Coreia.>

No térreo, vale visitar a exposição “Suldurumi – Pintura Coreana: Carimbo e Design”, que acontece de 16 de março a 29 de junho. Confira no site brazil.korean-culture.org/pt as informações sobre o funcionamento do local e conheça a biblioteca especializada em literatura e cultura do país.>

Avenida Paulista, 460>

Terça a sábado, das 14h às 18h30 | Domingo, das 11h às 17h>

Sábado no Bom Retiro – o reduto coreano em São Paulo

Feira do Bom Retiro Crédito: reprodução

Para quem quer viver uma imersão completa na cultura sul-coreana, o Bom Retiro é um destino essencial. O bairro, conhecido por sua forte influência coreana desde os anos 1980, oferece uma mistura vibrante de gastronomia, literatura, moda e entretenimento.>

Se você não estiver hospedado na região, a melhor opção é planejar o passeio para um sábado, quando acontece a Feira do Bom Retiro. O evento reúne barracas de comidas típicas coreanas, apresentações de K-pop e um quiosque onde é possível experimentar o hanbok, a tradicional vestimenta coreana.>

Rua Cônego Martins (próximo às estações Luz e Tiradentes)>

Sábados, das 10h às 17h>

Comece o tour pela AIGO Livros: a livraria migrante

Fachada da Aigo Crédito: reprodução

Um ótimo ponto de partida para a imersão no Bom Retiro é a AIGO Livros, localizada na Rua Ribeiro de Lima, 453, Loja 73, dentro do Centro Comercial do Bom Retiro.>

A AIGO se define como uma “livraria migrante”, refletindo a identidade multicultural do bairro, que abriga comunidades leste-europeias, leste-asiáticas, hispano-americanas, árabes e nordestinas, além de ser o local com mais museus por metro quadrado em São Paulo.>

Fundada por Agatha Kim, Paulina Cho e Yara Hwang, a livraria propõe um modelo de consumo comunitário, no qual os próprios vizinhos deixam recados ao lado dos livros, indicando obras e explicando por que aquela leitura foi significativa para eles.>

Dica: suba a escada azul que leva até o segundo andar e descubra um novo ambiente repleto de livros, inclusive para as crianças.>

Rua Ribeiro de Lima, 453, Loja 73 (Centro Comercial do Bom Retiro)>

Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábados e feriados, das 10h às 16h>

Onde comer no Bom Retiro: restaurantes e mercados imperdíveis

Após um dia imersivo na Feira do Bom Retiro, nada melhor do que finalizar o passeio com uma refeição em um dos restaurantes coreanos autênticos da região. O bairro abriga mais de 50 opções, desde churrasco coreano tradicional até refeições rápidas e acessíveis. >

New Shin Lakwan: churrasco coreano autêntico>

Experiência do churrasco coreano garantida no New Shin Lakwan Crédito: reprodução

Para quem deseja experimentar um churrasco coreano de verdade, o New Shin Lakwan é a escolha certa. O restaurante segue a tradição das casas coreanas, com grelhas de carvão embutidas nas mesas, permitindo que os clientes grelhem sua própria carne na hora, como nos doramas.>

Rua Prates, 343, Bom Retiro>

Terça a sexta, das 11h30 às 14h30 | fim de semana, das 11h30 às 20h30>

Uri Omma Kimchi: comida caseira rápida e acessível>

Uma das refeições rápidas inspiradas na culinária caseira coreana. Crédito: reprodução

Se a ideia for um almoço rápido e com ótimo custo-benefício, a Uri Omma Kimchi é uma excelente opção. Os donos, que começaram como uma referência na produção de kimchi artesanal, têm mais de 30 anos de tradição e hoje oferecem no restaurante diversas refeições rápidas inspiradas na culinária caseira coreana.>

Rua Três Rios, 244, Bom Retiro>

Segunda a sábado, das 10h às 17h30>

Choyee: restaurante coreano clássico>

Bulgogui: prato clássico da Coreia Crédito: reprodução

Para uma experiência gastronômica ainda mais tradicional, o Choyee é um dos restaurantes mais autênticos do Bom Retiro. Reconhecido pelos amantes da culinária coreana, o restaurante é especializado em pratos icônicos como Bibimbap (arroz com legumes, carne e ovo), Bulgogui (carne marinada grelhada) e Kimchi (acelga fermentada com pimenta, um dos símbolos da culinária coreana).>

Rua Três Rios, 245 – Bom Retiro>

Segunda a sexta: 11h30 às 14h30 e 17h30 às 20h30 | Sábado: 11h30 às 14h e 17h30 às 20h>

Waker Chicken Brasil e seu frango frito>

Uma das opções de lanche do Waker Chicken Crédito: reprodução

Para quem ama frango frito coreano, o Waker Chicken Brasil é uma parada obrigatória. Filial da franquia sul-coreana no país, traz a autêntica experiência do frango frito crocante por fora e suculento por dentro. O restaurante oferece diversas opções de cortes, incluindo coxas e asas generosas, preparadas com insumos importados diretamente da Coreia, garantindo um sabor único. >

Rua Prates, 340, Bom Retiro>

Terça a domingo: das 11h às 15h e das 17h às 22h>

Otugui: o paraíso dos produtos coreanos>

Se depois de conhecer a gastronomia coreana no Bom Retiro bater a vontade de levar um pouco desse universo para casa, o destino certo é o Mercado Otugi. Fundado em 1989, é o maior especialista em alimentos da Coreia do Sul, inclusive com serviço de venda online para todo o Brasil.>

No Otugui, você encontra uma seção inteira de kimchi, com diferentes sabores além da tradicional acelga fermentada, diversos rótulos de soju, uma padaria com itens deliciosos, temperos e macarrões instantâneos coreanos e até mesmo utensílios domésticos para quem deseja preparar pratos coreanos em casa e um quiosque com álbuns de K-pop.>

Rua Três Rios, 261, Bom Retiro>

Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 19h30>

Two Two 4 U – tudo sobre K-pop>

Hora das compras! Duvido você entrar nessa loja sem levar pelo menos um photocard do seu idol ou ator de doramas. No mix de produtos tem ainda papelaria e uma infinidade de objetos para usar em todos os cantos de casa. No balcão você ainda encontra álbuns e lightsticks. Ah, ainda tem uma unidade da cafeteria GoCoffee na entrada.>

Rua Três Rios, 224>

Segunda a sábado, das 10h às 18h | Domingo, das 11h às 16h>

K-Square – shopping coreano no Bom Retiro>

Com lojas de moda, beleza e gastronomia coreana, o K-Square é um centro comercial 100% dedicado à cultura sul-coreana.>

Rua Guarani, 266, Bom Retiro>

Segunda a domingo, das 10h às 22h>

Itaewon Bar – karaokê e bar>

Para fechar o dia, a dica é o Itaewon Bar, um espaço temático inspirado nos bares de Seul, com pôsteres do BTS, karaokê e drinks à base de soju.>

Rua Prates, 712, Bom Retiro>

Segunda a quinta, das 17h às 22h e sexta e sábado, das 17h às 2h (última entrada 0h)>

Liberdade: um pedaço da Coreia no bairro japonês

Tradicionalmente conhecido como um bairro voltado para a cultura japonesa, a Liberdade também abriga espaços dedicados à cultura sul-coreana, atraindo fãs de K-pop, K-dramas e da culinária.>

K-Mart: o supermercado coreano e ponto turístico para fãs do BTS>

A escada famosa do K-Mart Crédito: reprodução

Entre os destaques da cultura coreana na Liberdade está o Koreamart, um supermercado que vende produtos similares aos encontrados no Otugui, no Bom Retiro, com uma ampla variedade de ingredientes, snacks, sojus e produtos importados da Coreia do Sul.>

O grande diferencial para os fãs de K-pop, especialmente do BTS, é sua escada ilustrada com os personagens da BT21 – os mascotes criados pelo grupo em parceria com a Line Friends. O local se tornou um ponto turístico na região, onde fãs fazem questão de tirar fotos. No segundo andar, há ainda um grande painel do BTS, reforçando o espaço como um destino obrigatório para ARMYs (fãs do grupo). Além disso, o K-Mart vende produtos licenciados da BT21, como pelúcias, canecas e acessórios.>

Localização: R. dos Estudantes, 41 - Liberdade>

Aberto todos os dias, das 8h às 18h>

Jarina K-Pop: o paraíso dos fãs na Liberdade>

Dentro do Sogo Plaza Shopping, os fãs de K-pop encontram um verdadeiro tesouro na loja especializada em tudo relacionado a esse universo, oferecendo uma ampla variedade de produtos para os apaixonados pelo gênero.>

Na Jarina K-Pop você encontra camisetas, bonés e acessórios temáticos inspirados nos principais grupos de K-pop, photocards e pôsteres para colecionadores, chaveiros, canecas e itens personalizados com idols do BTS, Blackpink, Stray Kids, entre outros. Envia produtos para todo o Brasil>

Localização: Sogo Plaza Shopping, Liberdade – São Paulo>

Aberto todos os dias, das 9h30 às 18h30>

Jjang Coffee – cafeteria futurista>

Sabores do Jjang Coffee Crédito: reprodução

Na Liberdade funciona o Jjang Coffee, que oferece opções de sorvetes e os famosos bubble waffles que você não pode deixar de provar quando visitar. Aproveite e experimente a versão deles para os famosos Leite de Banana (바나나 우유) e Leite de Morango (딸기우유) que a gente cansa de ver nos vídeos de conveniência coreana. “Fizemos uma releitura baseada no gosto brasileiro junto com o original da Coreia para agradar todos os públicos”, garantem. Os pedidos são feitos diretamente em uma máquina de autoatendimento. Mais tecnológico, impossível.>

Rua Galvão Bueno, 338, Loja 1 – Liberdade>

Segunda a sábado, das 11h às 19h; e aos domingos, das 11h às 18h>

KOMAH Bakery – a confeitaria coreana hypada>

O clima clean da KOMAH Bakery Crédito: reprodução

Saindo da região da Liberdade e do Bom Retiro, outro destino imperdível para os fãs da cultura sul-coreana em São Paulo é a KOMAH Bakery, localizada na Vila Madalena. Considerado um dos coffee shops coreanos mais disputados da cidade, o espaço é famoso por suas filas na porta, resultado da combinação de um ambiente contemporâneo e aconchegante, com um menu que traz ingredientes típicos coreanos e um toque cosmopolita.>

Rua Girassol, 273, Vila Madalena>

Terça a sexta, das 10h às 17h | Sábado e domingo, das 10h às 16h>

By Kim Confeitaria: doce equilíbrio entre Brasil e Coreia>

Uma das delícias doces da by Kim Confeitaria Crédito: reprodução

No coração do bairro Santa Cecília, em São Paulo, a by Kim Confeitaria se tornou um dos principais destinos para quem busca doces e salgados com um toque de inovação. Fundada por Veronica Kim, mistura inspirações coreanas, técnicas francesas e ingredientes brasileiros, sempre trazendo novidades para o cardápio.>

Antes de se tornar confeiteira, Veronica construiu uma carreira de mais de dez anos na moda. Natural de São Paulo e descendente de coreanos, decidiu se profissionalizar em gastronomia e se formou pela renomada Le Cordon Bleu. Apenas dois anos depois, abriu a by Kim Confeitaria, conquistando rapidamente um público fiel.>

Recentemente, a confeiteira participou do MasterChef Confeitaria, onde impressionou os jurados nas seletivas com suas inovações e técnicas. Apesar de já ter deixado o programa, seu trabalho segue em alta e a by Kim Confeitaria continua sendo um dos locais mais disputados da cidade.>

Rua Tupi, 114, Santa Cecília>

Terça a domingo: 10h às 17h30>

KuroMoon: Boteco japonês-coreano no Paraíso>

A fachada do KuroMoon Crédito: reprodução

Localizado no bairro do Paraíso, o KuroMoon é um boteco que harmoniza as culinárias japonesa e coreana, oferecendo uma experiência gastronômica única. Sob a liderança dos chefs Fernando Kuroda e Fábio Moon, a casa rapidamente se tornou um ponto de encontro para os amantes dessas culturas, destacando-se por sua atmosfera acolhedora e pratos inovadores.>

O KuroMoon tem uma decoração que combina elementos das culturas japonesa e coreana com lanternas de papel e detalhes que criam uma atmosfera autêntica e convidativa. O cardápio é uma fusão das culinárias dos dois países, oferecendo desde petiscos tradicionais até pratos mais elaborados. >

A casa também é conhecida por sua carta de drinks, que inclui soju, destilado típico da Coreia do Sul, e uma seleção de saquês. A combinação de pratos e bebidas proporciona uma experiência completa para os visitantes.>

Rua Teixeira da Silva, 596 – Paraíso, São Paulo>

Segunda a sábado, das 19h às 23h30>