Além de Camilly Victoria, confira famosas que se assumiram LGBTQIA+

Depois que Camilly Victoria expôs o relacionamento com a suposta namorada, Daze, em um vídeo romântico no TikTok, muitos internautas se questionaram sobre outras famosas que também fazem parte da comunidade LGBTQIA+.



A filha de Carla Perez mostrou que não é de levar desaforo para casa, e logo tratou de exibir para todos que estava muito feliz ao lado de uma mulher. Além disso, a própria dançarina e ex-Tchan defendeu a filha nos stories do Instagram.