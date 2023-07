Filha de Xanddy, Camilly Victória publica vídeo com namorada

A filha de Xanddy e Carla Perez, Camilly Victória, postou um vídeo romântico com a namorada, nesta quinta-feira (27). Essa é a primeira publicação oficial do casal nas redes sociais.



No mês passado, o romance foi alvo de especulações depois de páginas de fofoca postarem que Xanddy não estaria feliz com a sexualidade da filha. Tanto o cantor quanto Camilly negaram qualquer tipo de crise familiar causada pelo relacionamento da jovem.



"Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com muito amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como eu sou, nem mais nem menos. Sempre deixaram muito claro que me apoiam em tudo", disse, na época.