Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festival Palco Brasil chega a Salvador com shows de grandes nomes da MPB

Artistas como Paulinho Moska, Jota.pê, Joyce Alane, Geraldo Azevedo e Adriana Calcanhotto se apresentam

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:24

Geraldo Azevedo
Geraldo Azevedo Crédito: Marcelo Ribeiro

Salvador vai receber a nova edição do Festival Palco Brasil entre os dias 14 e 24 de agosto, na Caixa Cultural. O evento, patrocinado pela Caixa e pelo Governo Federal, traz uma seleção de artistas consagrados da Música Popular Brasileira para uma série de shows na capital baiana.

Os espetáculos acontecem sempre às quintas, sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos pelo Sympla, com vendas liberadas toda sexta-feira anterior à apresentação.

O festival começa com Paulinho Moska, que sobe ao palco na quinta (14) e sexta-feira (15). Conhecido por sua trajetória que mistura pop rock e MPB, Moska apresenta sucessos como “Saudade", “O Último Dia" e “Pensando em Você", que refletem sua carreira de mais de 30 anos.

No sábado (16), o público poderá conferir Jota.pê, que faz sua estreia no festival. Reconhecido como um dos destaques da nova geração da MPB, o cantor paulista já conquistou três prêmios Grammy Latino, incluindo “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira". Seu show traz músicas do álbum “Se meu peito fosse o mundo” (2024), com faixas como “Tá Aê", “Ouro Marrom" e a colaboração “Feito a Maré" com Gilsons.

No domingo (17), quem assume o palco é Joyce Alane, pernambucana conhecida por letras delicadas e sensíveis. Ela apresenta canções dos álbuns “Tudo é minha Culpa” (2024) e “Casa Coração” (2025), além de reinterpretar sucessos como “Eu Não Tô Bem", “Idiota Raiz (Deixa Ir)" — parceria com João Gomes — “Por enquanto” e “A Natureza das Coisas", com Zeca Baleiro.

Depois da pausa, o festival retorna na quinta (21) e sexta-feira (22) com Geraldo Azevedo. Celebrando cinco décadas de carreira, o cantor apresenta um espetáculo intimista de voz e violão, recheado por clássicos como “Táxi Lunar", “Caravana" e “Bicho de Sete Cabeças". Aos 80 anos, ele traz à cena sua maturidade artística e emoção que atravessa gerações.

Para fechar o festival, Adriana Calcanhotto sobe ao palco no sábado (23) e domingo (24). Dona de uma voz única, a cantora mistura elementos da bossa nova e da MPB, revisitando seus maiores sucessos, como “Devolva-me", “Esquadros" e “Vambora".  

Mais recentes

Imagem - Exposição celebra obra do fotojornalista baiano Evandro Teixeira

Exposição celebra obra do fotojornalista baiano Evandro Teixeira
Imagem - Proteína barata e saudável: Veja 3 receitas práticas com fígado para inovar no jantar

Proteína barata e saudável: Veja 3 receitas práticas com fígado para inovar no jantar
Imagem - Festival A Feira comemora 10 anos com duas edições gratuitas em Salvador

Festival A Feira comemora 10 anos com duas edições gratuitas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil