Festival Palco Brasil chega a Salvador com shows de grandes nomes da MPB

Carol Neves
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:24
Salvador vai receber a nova edição do Festival Palco Brasil entre os dias 14 e 24 de agosto, na Caixa Cultural. O evento, patrocinado pela Caixa e pelo Governo Federal, traz uma seleção de artistas consagrados da Música Popular Brasileira para uma série de shows na capital baiana.
Os espetáculos acontecem sempre às quintas, sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos pelo Sympla, com vendas liberadas toda sexta-feira anterior à apresentação.
O festival começa com Paulinho Moska, que sobe ao palco na quinta (14) e sexta-feira (15). Conhecido por sua trajetória que mistura pop rock e MPB, Moska apresenta sucessos como “Saudade", “O Último Dia" e “Pensando em Você", que refletem sua carreira de mais de 30 anos.
No sábado (16), o público poderá conferir Jota.pê, que faz sua estreia no festival. Reconhecido como um dos destaques da nova geração da MPB, o cantor paulista já conquistou três prêmios Grammy Latino, incluindo “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira". Seu show traz músicas do álbum “Se meu peito fosse o mundo” (2024), com faixas como “Tá Aê", “Ouro Marrom" e a colaboração “Feito a Maré" com Gilsons.
No domingo (17), quem assume o palco é Joyce Alane, pernambucana conhecida por letras delicadas e sensíveis. Ela apresenta canções dos álbuns “Tudo é minha Culpa” (2024) e “Casa Coração” (2025), além de reinterpretar sucessos como “Eu Não Tô Bem", “Idiota Raiz (Deixa Ir)" — parceria com João Gomes — “Por enquanto” e “A Natureza das Coisas", com Zeca Baleiro.
Depois da pausa, o festival retorna na quinta (21) e sexta-feira (22) com Geraldo Azevedo. Celebrando cinco décadas de carreira, o cantor apresenta um espetáculo intimista de voz e violão, recheado por clássicos como “Táxi Lunar", “Caravana" e “Bicho de Sete Cabeças". Aos 80 anos, ele traz à cena sua maturidade artística e emoção que atravessa gerações.
Para fechar o festival, Adriana Calcanhotto sobe ao palco no sábado (23) e domingo (24). Dona de uma voz única, a cantora mistura elementos da bossa nova e da MPB, revisitando seus maiores sucessos, como “Devolva-me", “Esquadros" e “Vambora".