GASTRONOMIA

Alex Atala vai dar aula na Harvard University

Chef brasileiro fará uma palestra aberta ao público no dia 11 de novembro, e ministrará uma aula, na manhã do dia 12, para 200 alunos da universidade

Alex Atala foi o único brasileiro escolhido pela universidade americana Harvard para participar da Science and Cooking Lecture Series 2024, projeto criado em 2010 pela instituição em parceria com os espanhóis Ferran Adrià e José Andrés, que reúne professores , chefs e especialistas da gastronomia mundial para apresentar a ciência que existe por trás das diferentes técnicas de cozinha. O chef brasileiro fará uma palestra aberta ao público no dia 11 de novembro, e ministrará uma aula, na manhã do dia 12, para 200 alunos da universidade, que terá como tema “A ciência por trás da tapioca: notas sobre fermentação e cultura brasileira”.

Na plateia da palestra de Atala estarão grandes nomes da cena gastronômica mundial, como Arielle Johnson, ex-cientista residente do Noma; o escritor Harold McGee; a chef Daniela Soto-Innes, eleita chef mulher do ano,; e Kyo Pang, à frente do café malasiano Kopitiam, em Nova York. Embora esteja se sentindo honrado com o convite, Atala diz esta não foi a primeira vez que recebeu o convite para palestrar na instituição. “Eu já fui convidado duas vezes pela Harvard, mas não pude ir. Agora deu certo”, comemora o chef que atualmente vive entre a capital paulista e a Praia de Busca Vida, no litoral baiano, onde moram seus pais e sua irmã.