MÚSICA

Alexandre Leão realiza show para arrecadar recursos para a Paróquia Nossa Senhora da Vitória

O cantor Alexandre Leão fará um show solidário para arrecadar recursos para a Paróquia Nossa Senhora da Vitória no dia 27 de setembro, às 19h. O projeto incentivará obras sociais da igreja e acontecerá no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória.

O show principal, com Alexandre, reunirá os maiores hits tocados por ele nas sextas-feiras da Varanda do SESI, no Rio Vermelho, que acontecem há 18 anos. As músicas de Leão já ficaram famosas nas vozes de Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Rosa Passos, Margareth Menezes, Família Caymmi, Gabriela Melim, Marcelo D2, Arnaldo Antunes e muitos outros.