Paróquia em Stella Maris realiza feira beneficente até domingo (3)

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Stella Maris, realiza, a partie desta sexta-feira (1), a 7ª edição da Feira da Imaculada, evento que promete reunir até domingo espaços de convivência, momentos oracionais, barracas de alimentação, atividades para o público infantil, ações solidárias, shows e muito mais. A organização da Feira destaca que o principal objetivo do evento é proporcionar um espaço de integração para todas as idades e, através da alegria, fraternidade e cultura, evangelizar de uma forma diferente e criativa. Além disso, o evento tem um viés beneficente com o propósito de arrecadar fundos para o desenvolvimento paroquial que realiza inúmeras atividades evangelizadoras, voltadas sobretudo ao auxílio de famílias carentes que são assistidas por seus projetos.

O primeiro lote de ingressos já estão sendo vendidos através do site Sympla e pontos de venda. No primeiro dia do evento (01) a entrada é franca com a liberação dos ingressos gratuitos em troca de 1kg de alimento não perecível. Nos demais dias, o bilhete sai por R$30 ( individual) e R$50 no valor promocional.