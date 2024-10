FESTA

Alexandre Peixe comanda edição de 2024 do 'Axézin de Natal' em Salvador

Festa tradicional acontece no dia 25 de dezembro, a partir das 16h

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 19:31

O cantor e compositor Alexandre Peixe promete deixar os festejos de final de ano ainda mais especiais em Salvador. O artista irá comandar mais uma edição do tradicional “Axézin de Natal” no dia 25 de dezembro, a partir das 16h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve.

Celebrando 20 anos de carreira, Peixe prepara uma festa repleta clássicos do Carnaval de Salvador, músicas que marcam o repertório do Verão brasileiro, em um cenário paradisíaco com vista para o pôr do sol da Baía de Todos-os-Santos. Na ocasião, o anfitrião receberá convidados que prometem deixar o evento ainda mais especial.