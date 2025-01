'PAGONEJO BÃO'

Alexandre Pires mistura pagode e sertanejo em show em Goiânia

Cantor dividiu o palco com nomes como Ana Castela, Léo Santana e Leonardo

Famosa por ser o berço da música sertaneja, Goiânia recebeu, na noite de quarta-feira (29), o cantor Alexandre Pires e o projeto Pagonejo Bão, com uma mistura dos ritmos populares do país. >

No projeto, que começou às 22h, Alexandre Pires reuniu amigos da música, no Espaço Dois Ipês, e juntos cantaram grandes sucessos da música sertaneja. >

Ana Castela deu o pontapé inicial nas canções inéditas e dividiu o vocal com Pires em "Eu Esqueço". Já Murilo Huff deu o tom em "Beijo de Outro Ângulo", enquanto Lauana Prado cantou "De Ex Pra Ex". Teve ainda o baiano Léo Santana, que cantou com Alexandre Pires a música "Butecoterapia".>