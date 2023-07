Alice, a menina das palavras difíceis, estreia no Domingão

Alice Secco, a menina das . Crédito: reprodução

Alice Secco, menina supercarismática de 3 anos que ficou conhecida por gravar vídeos falando "palavras difíceis" nas redes sociais, estreou neste domingo (9) como apresentadora do Domingão com Huck.



Filha de Morgana e Luiz Gustavo, de Lajeado, município a 116 km de Porto Alegre, Alice emprestou sua dicção perfeita ao quadro Pequenos Gênios, que leva ao palco do programa comandado por Luciano Huck crianças que passam por desafios de memória, raciocínio e rapidez. Hoje, a família mora em Londres, na Inglaterra, cidade onde Alice nasceu.

O anúncio foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais de Morgana, em que Alice, é claro, usa palavras complicadas para anunciar a atração. Na estreia, Alice apresentou os integrantes das equipes Alpha Crucis e Trigênios.

"Oi, Luciano Huck. Obrigada pelo convite! Estou muito feliz em fazer parte da turma do Domingão. Já estou ansiosa! Os Pequenos Gênios são incríveis! Crianças superdotadas exibem uma habilidade cognitiva fenomenal, absorvendo e articulando conceitos complexos com uma facilidade surpreendente. É um verdadeiro espetáculo. Estamos esperando todos vocês no Domingão!"

Na legenda da publicação, o apresentador celebrou a entrada de Alice no time do programa dominical: "O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o 'fofurômetro'. Bem vinda querida, Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo", escreveu.

Alice viralizou quando tinha apenas dois anos, em vídeos publicadas nas redes sociais da mãe em que brincava de falar "palavras difíceis". As publicações fizeram sucesso, e a menina chegou a participar de um comercial de TV de um banco.