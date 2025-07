COMIDA

Allê Varanda Bar cria novo menu para festejar aniversário

Ronaldo Jacobina

Publicado em 26 de julho de 2025 às 05:00

Salame Imperiale Crédito: Divulgação

A primeira vez que estive no Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, fiquei encantado com a proposta do lugar, com a vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos e com a experiência de um modo geral, recheada de comidinha e drinques especiais. Nada muito “gourmetizado”, mas tudo na medida certa do sabor. O tempo passou, voltei lá outras vezes – sempre para experimentar uma ou outra novidade do cardápio – e eis que agora me dou conta de que já se passaram três anos desde que o histórico bairro ganhou mais um motivo para o baiano ir até lá. De lá para cá, não bastasse a disputada vista mar, o espaço ganhou novos atrativos, como as mesas e cadeiras na calçada, oferecendo ao seu público mais uma experiência sensorial: a de espiar o vai e vem das pessoas pelas bucólicas rua e praça do tranquilo endereço do Centro Histórico.>

Salteato di manzo Crédito: Divulgação

Hoje, sábado (26), do meio-dia à meia-noite, a casa que nasceu do desejo coletivo dos sócios- fundadores Daniel Freire, Rafael Casqueiro, Wolton Fonseca e Paulo Gabriel, vai comemorar o sucesso da curta, porém exitosa trajetória. "Três anos podem parecer pouco, mas pra gente já são muitas histórias, abraços e brindes trocados. O Allê é sobre isso, gente feliz, boa música e experiências que ficam na memória", diz Wolton Fonseca, o sócio que fica à frente da casa e que celebra seus 36 anos neste mesmo dia. E como não tem festa boa sem comida, a turma da cozinha está preparando um menu especial com novidades que serão incorporadas ao cardápio. Tudo com uma “pegada” meio italiana, mas claro que com um acentuado sotaque baiano, uma das marcas da cozinha da casa.>

Tagliata Contadina Crédito: Divulgação

Para este novo menu foram criados o Salame Imperiale (salame de polvo prensado artesanalmente), o Disc’ di Granchio (disco de coco com siri catado), a Tagliata Contadina (filé mignon ao ponto com batatas rústicas e cogumelos), e o Pappardelle del Pescatore (massa fresca com polvo, camarões e lulas ao molho de tomate artesanal). Tem ainda uma bebidinha bem baiana, batida de coco da casa que, para deixa-la um pouquinho italiana aparece na carta de drinques como Battito di Cocco. Te mete!!!!! A ideia é que após os festejos estas criações permaneçam no cardápio se juntando a pratos que já se tornaram os campeões de venda da casa, como a Carne Cruda (Filé mignon cortado em ponta de faca, temperadinho e leve, com batatas fritas), a Codinha ou Coda de Bue (Coxinha de rabada) e Conchiglione recheado com ossobuco cozido lentamente até desmanchar, só para citar alguns clássicos do menu.>

Pappardelle del Pescatore Crédito: Divulgação

Tudo isso com direito a uma programação musical que inclui atrações habitués do espaço, como Danilo Moreno, apresentando o Samba do Moreno das 14h às 16h; Jeff Duque com sua Banda Cocada Beat – com Surf Music, Reggae e Pop/Rock, das 16h às 18h; o sertanejo Pedro Gabriel, das 18h às 20h; e o Axé de Camilo Doria, das 20h às 23h.>

Codinha: coxinha de rabada Crédito: Divulgação

Entre um som e outro, os clientes serão mimados com ativações especiais, como Welcome de Coronita, Shots de Pomelo Spritz girando no salão, brinde de Chandon na hora do coro de Parabéns, Pepsi Black e docinho especial da Croc Puxe. Ah! e tudo será registrado em fotos impressas na hora que o cliente vai levar pra casa, além de outras surpresas que os sócios guardaram a sete chaves. E como a celebração não cabe num único dia, os sócios esticarão as comemorações a todo o resto deste mês de julho com muitas novidades. Mas independentemente da (ou das festas), o Allê Varanda é um daqueles lugares que a gente quer sempre voltar.>

Serviço;>

Allê Varanda Bar - @allevarandabar>