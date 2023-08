Alok lamenta cenas de violência em show: 'Problema de políticas públicas'

O show do DJ Alok era para ter sido marcado pela música, mas acabou virando um dos assuntos comentados nas redes sociais pela quantidade de pessoas detidas no Rio de Janeiro por causa dos casos de furtos, no último sábado (26).



Na praia de Copacabana, a polícia do Rio conseguiu pegar mais de 500 pessoas que estavam fazendo roubos e furtos pela região, segundo o G1. O artista de 32 anos lamentou a situação e frisou que a culpa pela violência é do governo.