CLUBE CORREIO

Amado Batista faz show nesta sexta-feira (12) em Salvador

O cantor Amado Batista se apresenta em Salvador nesta sexta-feira (12), às 21h30, na Pupileira, no Bairro de Nazaré. O show celebra seus 48 anos de carreira e o álbum Perdoa, seu mais recente lançamento que traz 12 músicas inéditas e duas regravações do seu repertório tradicional.

O show faz parte do projeto “Noites Culturais”, que acontece na Pupileira desde 2013 e tem parte da venda de ingressos revertida para os projetos sociais da Santa Casa da Bahia. Os ingressos são vendidos no site Bilheteria Digital, com valores entre R$ 100 e R$ 400. Há também a opção da compra do ingresso solidário, com desconto, que consiste na compra do ingresso mais a doação de 2 quilos de alimentos que serão doados aos projetos sociais da Santa Casa da Bahia. O ingresso também é vendido de forma presencial, na bilheteria da Pupileira.