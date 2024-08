FAMOSOS

Amanda Kimberlly, mãe da filha mais nova de Neymar, fala sobre suspeita de traição

Após o nascimento de Helena, a modelo se pronunciou sobre as suposições de que a criança teria sido fruto de um caso do jogador

A influenciadora e modelo Amanda Kimberlly, de 30 anos, fez uma publicação nos stories neste sábado, 3, e negou que tenha se relacionado com Neymar enquanto ele ainda estava com a também influencer Bruna Biancardi.

"Será a primeira e única vez que venho aqui falar desse assunto. Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos pra mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros", escreveu.

Neymar publicou as primeiras fotos da bebê no começo de julho. Helena apareceu nos braços de Davi Lucca, de 13 anos, primogênito do jogador e fruto do relacionamento com a influenciadora Carolina Dantas.