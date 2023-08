Amanda termina namoro após Cara de Sapato propor poligamia: 'Decepcionada'

O casal mais querido do BBB 23 chegou ao fim. Amanda e Cara de Sapato, que vinham namorando às escondidas, terminaram nesta semana, informou o jornal Extra. O rompimento ocorreu após o lutador propor que os dois abrissem o relacionamento.



"Amanda ainda relutou contra essa sugestão, mas percebeu que ele queria mesmo era estar solteiro, livre para seguir sua vida", contou, ao Extra, uma fonte muito próxima à vencedora do "BBB 23".



Amanda estaria decepcionada com Sapato, revelou a publicação. "Ele disse a Amanda que deseja ser amigo dela a vida inteira. Aquele negócio de dizer que Deus colocou ele no programa só para conhecê-la. Mas ela não está digerindo isso bem não. Está decepcionada", revela a fonte.