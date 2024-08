FESTA ÍNTIMA

Ana Hickmann e Edu Guedes celebram noivado em setembro

O casal vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista para celebrar o noivado

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 23:59

Ana Hickmann e Edu Guedes estão em contagem regressiva para o próximo passo em sua relação. No dia 14 de setembro, o casal vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista para celebrar o noivado. O evento será realizado em uma charmosa propriedade no interior de São Paulo, refletindo a personalidade discreta dos noivos.

"Queríamos que este momento fosse especial e repleto de amor, cercados apenas por quem realmente faz parte da nossa vida", compartilhou Ana, por meio de sua assessoria de imprensa, emocionada com os preparativos.

A decoração do evento seguirá uma paleta de tons suaves, predominando o branco e o azul, simbolizando a união e a paz. Além disso, o menu escolhido tem um significado especial para o casal. "O restaurante Bolinha faz parte da nossa história desde o início do namoro. A feijoada de lá é inesquecível, e foi o prato que marcou um dos nossos primeiros encontros", revelou Edu