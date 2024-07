VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ana Hickmann mostra pela primeira vez hematomas sofridos após agressão do ex-marido

Apresentadora conversou com outras mulheres vítimas de agressão doméstica

Oito meses após ser agredida pelo ex-marido , a apresentadora Ana Hickmann apresentou os hematomas que carregou no corpo durante semanas em uma palestra para mulheres vítimas de violência doméstica.

Após a palestra, a apresentadora conversou com outras mulheres que sofreram violência dos ex-companheiros e se sentiu confortável para falar mais sobre o ocorrido em novembro do ano passado, quando ainda era casada com Alexandre Correa.