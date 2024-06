Ana Hickmann diz que ex-marido ‘não visita o filho como deveria’

A apresentadora Ana Hickmann postou uma indireta nas redes sociais para o ex-marido Alexandre Correa, neste domingo (9). Ela insinuou que o ex não visita o filho e não mantém uma boa comunicação com a criança.

“Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o concerto do aparelho que a mãe comprou”, escreveu a apresentadora. “Contato por telefone provisório com chip e ligação à vontade é COMUNICAÇÃO! Fica a dica para quem não paga NADA e não visita o filho como deveria”, publicou Ana.