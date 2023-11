Ana Hickmann grava vídeo após agressão do marido: 'Está longe de estar tudo bem'

A apresentadora Ana Hickmann divulgou um vídeo com um comunicado oficial após sofrer uma agressão do marido, o empresário Alexandre Correa. Em seu canal do Youtube, a apresentadora falou que não está tudo bem, e que quer preservar o filho da situação.



"Pessoal, diante de tudo o que está acontecendo na minha vida, eu decidi vir aqui falar um pouco com vocês que sempre me acompanharam. Existem muitas coisas que precisam serem ditas, mas em respeito ao meu filho e também ao meu processo, isso vai acontecer no momento e na hora certa", disse.