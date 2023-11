Ana Hickmann estaria negociando entrevista sobre separação, afirma jornalista

A apresentadora Ana Hickmann de 42 anos, estaria negociando com a Record TV para expor toda a situação que viveu ao lado do ex-marido, Alexandre Correa.



Segundo o colunista do site Notícias da TV, Daniel Castro, a funcionária da emissora de Edir Macedo estaria decidida a contar tudo para o público ainda neste domingo (19), mas não há confirmação.



No entanto, a apresentadora já tinha deixado claro que iria expor a situação quando publicou um vídeo em seu canal no YouTube. "Algumas coisas aconteceram, muito sérias, que precisam ser faladas, mas no momento certo e da forma certa".