Marido de Ana Hickmann apaga post sobre 'desentendimento' e desculpas à família

Alexandre Correa, o marido de Ana Hickmann, apagou os posts no Instagram que havia feito após o episódio de agressão à apresentadora no último sábado, dia 11. Na ocasião, ela denunciou o marido por violência doméstica e lesão corporal. O empresário já vinha apagando os seus posts desde o dia em que o caso foi divulgado. Até o momento desta reportagem, o perfil de Alexandre aparecia sem nenhuma publicação e sua foto de perfil não mostrava seu rosto, apenas um tom de azul.

O empresário negou que tenha dado uma "cabeçada" na mulher. Vale destacar que, no boletim de ocorrências ao qual o Estadão teve acesso, não consta a informação de cabeçada, mas sim de "ameaçá-la [Ana Hickmann] de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo".

Posteriormente, ele fez um post dizendo que tudo o que queria era ver o filho, Alexandre, de 9 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão teria começado na frente do menino.

Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório."