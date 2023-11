Ana Hickmann teria desabafado sobre dívidas com bispo, afirma colunista

A apresentadora Ana Hickmann está entre os assuntos mais comentados desde o fim de semana, quando ela revelou ter sido agredida fisicamente pelo marido, o empresário Alexandre Correa. A colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, revelou que o empresário e Ana estão com diversos empréstimos sem quitar, além de uma dívida de mais de R$ 2 milhões.

No entanto, essa suposta falta de dinheiro da modelo, acabou virando assunto até dentro da própria Record TV. Isso porque a colunista descobriu que Ana Hickmann conversou com um bispo da emissora sobre as dívidas, além de falar também do casamento.