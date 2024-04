DOENÇA SÉRIA

Ana Maria Braga abre intimidade e revela câncer em região íntima devido ao HPV

O Fantástico da noite deste domingo (1°) exibiu uma reportagem sobre a falta de informações sobre o vírus do HPV, e trouxe como exemplo a apresentadora Ana Maria Braga.

A comandante do programa Mais Você contou à reportagem que descobriu o câncer na região anal após uma consulta e, consequentemente, compreendeu que foi em decorrência do vírus em 2001.

Com isso, Ana Maria contou sobre a experiência da doença, como passou pelo processo da cura e a quimioterapia complicada. “Quando eu consegui descobrir o que eu tinha, ele já estava adiantado. E aí eu tinha uma chance mínima de sobrevivência. Então, é muito assustador", contou.

No bate-papo, a apresentadora aproveitou para enfatizar que as mulheres que são diagnosticadas com a doença, não podem se sentir culpadas.