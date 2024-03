REVELAÇÕES

Wesley Safadão pretende fazer apenas 50 shows em 2024 após crise de ansiedade

O cantor Wesley Safadão resolveu mudar completamente sua agenda de shows em 2024. Isso porque, no ano passado, o artista precisou ficar longe dos palcos para tratar das crises de ansiedade.

Com essa mudança drástica, o forrozeiro decidiu que pretende fazer apenas 50 shows este ano, um número bem abaixo do que ele já está acostumado a fazer, com cerca de 250 apresentações anuais.