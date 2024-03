SERÁ QUE DESISTIU DE VEZ?

Lizzo faz desabafo sobre ataques nas redes: 'Desisto'

"Tudo o que eu quero é fazer música, fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que eu o encontrei. Mas estou começando a sentir que o mundo não me quer nele", escreveu a artista de 35 anos, conhecida por sucessos como About Damn Time e Truth Hurts.