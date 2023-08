Ana Maria Braga compartilha momento de batismo no Rio Jordão

A apresentadora do programa Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga, divulgou em suas redes sociais um momento especial de sua viagem a Israel nesta quarta-feira (23), ao se batizar no Rio Jordão. O local, de acordo com escritos bíblicos, foi o mesmo onde Jesus Cristo foi batizado.



Cristãos de todo o mundo visitam o Yardenit para compartilhar o momento de devoção. Localizado nas margens do Rio Jordão, o local sagrado oferece aos fiéis a oportunidade de participar de cerimônias de batismo em conexão com o que traz a Bíblia.