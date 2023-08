Ana Maria Braga nega saída da Globo após especulações: 'Tão absurdo'

Depois de sair na mídia que Ana Maria Braga estaria se preparando para a aposentadoria em 2024, além de novos nomes para substituir a loira no Mais Você, a própria contratada da Globo se posicionou.



Segundo Ana, em vídeo publicado no Twitter nesta segunda-feira (7), não há confirmação alguma de que ela vai deixar o programa matinal no próximo ano. Para ela, foi uma fofoca absurda e que não há checagem.