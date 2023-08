Âncora do Jornal da Globo, Lo Prete viraliza ao cantar Gloria Groove; assista

Conhecida pelas análises políticas e postura séria, a jornalista Renata Lo Prete, âncora do Jornal da Globo, agitou as redes sociais na noite deste sábado (5) ao aparecer animadíssima cantando "Vermelho", de Gloria Groover. A performance de Lo Prete aconteceu durante a transmissão ao vivo do programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman.



Gloria ficou chocada que tem uma superfã. "Hoje eu vi a Renata Lo Prete cantando um refrão do daleste, e pra mim isso basta", escreveu Groove no "X". A jornalista disse ter realizado um sonho.