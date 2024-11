FAMOSOS

Andressa Urach vai parar no hospital após gravar conteúdo +18 com 8 homens: 'Muita dor'

A modelo será submetida a exames

Nesta terça-feira (19), Andressa Urach foi parar no hospital após gravar vídeos de conteúdo +18 com oito homens. A modelo compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que está em uma unidade médica e explicou que, por estar sentindo muita dor pélvica, precisará passar por exames e tomar medicação.