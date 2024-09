FAMOSOS

Angélica relembra quando Madonna foi em festa na sua casa: 'Deixei à vontade'

A apresentadora falou sobre o assunto no programa ‘De Frente com Bloguerinha’, que foi ao ar na última quarta-feira, 4

Angélica foi a convidada da última edição do De Frente com Blogueirinha e relembrou um dos momentos marcantes de sua vida: quando ela e Luciano Huck receberam Madonna em uma festa na mansão do casal no Rio de Janeiro. O evento foi em 2017, durante o casamento do empresário da música Guy Oseary com a modelo brasileira Michelle Alves.