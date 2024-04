13 PAÍSES

Anitta anuncia primeira turnê mundial e promete espalhar funk brasileiro

Primeiro show será no México

O primeiro show ocorre no dia 18 de maio na Cidade do México, no México, e o último será em Ibiza, na Espanha, em 8 de julho. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 12. Os valores ainda não foram divulgados.