FESTA

Anitta comanda o primeiro show do BBB 25: 'Mais tarde tem, hein?'

Cantora também levará o pai para a casa

A casa mais vigiada do Brasil promete ser agitada pelo funk carioca da cantora Anitta na noite desta quarta-feira (15). Anitta vai estrear o novo Show de Quarta, modelo de festa onde o artista pode levar algum acompanhante próximo para a casa. No caso de Anitta, ela escolheu o pai, Mauro Machado.

Em suas redes, a ‘Girl From Rio’ comemorou a notícia. "Mais tarde tem, hein?", escreveu a cantora ao postar um vídeo dançando no palco.

Além do Show de Quarta, a 25ª edição do Big Brother Brasil terá outras apresentações musicais nas festas das sexta-feiras. As apresentações substituirão a Festa do Líder, que retorna apenas na segunda fase do reality.