AMIGAS

Anitta estreia programa de Bianca Andrade no Instagram

A influenciadora e empresária Bianca Andrade lançou na última quinta-feira (20), seu quadro de entrevistas no Instagram. O “No Corre da Make”, tem a proposta de entrevistar mulheres com a vida corrida, enquanto as maquiam. Bianca recebeu Anitta como convidada de estreia.