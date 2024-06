Anitta volta a defender limite para acúmulo de riqueza: 'Ninguém precisa de bilhões'

Anitta participava do "On Purpose with Jay Shetty" quando foi perguntada que lei mundial criaria, se tivesse poder para tal. Ela então afirmou que criaria um limite de dinheiro que cada pessoa poderia ter. "Você pode ter até aqui, a partir de então tem que doar. Entendo que o dinheiro vem para aqueles que trabalham duro, que se esforçam. Mas para além desse teto, você não precisa de mais. Ninguém precisa de tanto. Você precisa dividir", defendeu.