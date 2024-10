TRAUMA

Anitta revela que perdeu virgindade em estupro aos 14 anos: 'Me senti suja e culpada'

Cantora escondeu o caso da família e dos amigos

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 16:18

Anitta Crédito: Reprodução

Anitta fez um forte desabafo sobre um abuso sexual que sofreu quando tinha apenas 14 anos. Segundo a cantora, o crime foi cometido por uma pessoa conhecida, que fez com que ela se culpasse pelo que aconteceu. Traumatizada, ela escondeu a história da família.

"Quando eu era adolescente, com uns 14 anos, eu perdi a minha virgindade sendo abusada por alguém que eu conhecia. Para mim, foi uma mistura de sentimentos. Não sabia como reagir, não contei para a minha família, para ninguém... só vivi com aquilo por muitos anos", desabafou durante entrevista ao programa A Great Day with J Balvin.

A cantora disse ainda que precisou lidar com tudo sozinha, pois não sabia como contar o que aconteceu para amigos e familiares. "Naquele momento, me senti tão suja, miserável e culpada. Eu tinha na minha mente uma imagem, um sonho, de como deveria ser, e não foi. Me culpei", completou.

Ao ser questionada sobre o motivo de ter se culpado pelo estupro, Anitta explicou: "Na nossa sociedade, nós mulheres somos treinadas para sentir que tudo é nossa culpa. É porque você se veste assim, ou se comporta de tal maneira... quando uma mulher é abusada, questionam: 'O que ela fez para ser abusada? O que ela estava usando? Como estava se comportando?'", iniciou.

"Se um cara trai uma garota, [pensam:] 'Ela não era boa o suficiente para ele, ele estava procurando por outra coisa'. Se uma mulher trai o cara, [falam:] 'Meu Deus, essa mulher é suja'. Acho que, para nós, é sempre uma posição de ser subestimada e precisar suprir as expectativas. Então, é por isso que sinto que pode ser mais difícil para a gente. Sempre tem um motivo. Nunca é culpa do cara. Nós sempre fazemos algo para o cara fazer aquilo", completou.