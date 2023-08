Anitta se estressa com fã durante live: 'Vai se f*der'

A cantora Anitta, de 30 anos, já é conhecida por não ter muita paciência quando o assunto é cobranças e, nesta semana, a poderosa não gostou nada de ter sido pressionada por fãs para revelar mais sobre os novos projetos.



Em uma live realizada na plataforma Stationhead, promovido por seu perfil QG da Anitta, a artista "desceu do salto" e brigou com o admirador que cobrava incansavelmente a divulgação do projeto feito no Brasil.



"Não para de postar falando 'cadê a divulgação, Anitta?'. Quero falar com você. Vai tomar no seu c*. Vai se f*der. Vai arrumar o que fazer, seu filho da p*ta. Pronto, pode chamar o próximo", disparou a cantora.