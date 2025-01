PODEROSA

Anitta usa óculos de R$ 10 mil durante férias na Suíça

Cantora compartilhou registros de sua viagem e um look de luxo com seus seguidores

Antes de retornar ao Brasil para dar início à maratona de shows com seus ensaios de Carnaval, Anitta tirou alguns dias de férias na Suíça. Nesta sexta-feira (3), a artista compartilhou uma série de registros com amigos, usando um look caríssimo.