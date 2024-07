EXPOSIÇÃO

Annabelle original dos filmes 'Invocação do Mal' foi queimada no incêndio da Casa Warner no Rio

Exposição dedicada aos personagens dos estúdios Warner Bros pegou fogo

Publicado em 9 de julho de 2024 às 14:40

A boneca Annabelle, que foi usada nas gravações dos filmes da franquia de terror "Invocação do Mal", está entre os objetos que ficaram destruídos em um incêndio na exposição da Casa Warner, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça (9). A presença da boneca no episódio acabou virando meme nas redes sociais.

A exposição interativa acontecia no estacionamento do Shopping Nova América, na Zona Norte do Rio. O local tinha mais de 1.500 m², com espaços para a franquia Harry Potter, filmes da DC, desenhos como Scooby Doo, a série Friends e outras produções. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

A boneca Annabelle estava sentada em uma vitrine de madeira e vidro, trancada. Ela trazia uma placa com os dizeres: "Aviso: Não abra em hipótese alguma.

No filme, a boneca atrai pessoas para depois trazer tragédias para a vida delas. Isso acabou levando as pessoas a brincarem com o assunto e "Annabelle" foi parar entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. "A culpada pelo incêndio na Casa Warner, no Nova América", escreveu um usuário.

a Annabelle na praia de Copacabana depois de tacar fogo na casa warner e fugir pic.twitter.com/dWR4GhOEDH — kawã. (@blownitto) July 9, 2024