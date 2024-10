PILOTO

Aos 60 anos, ator Keanu Reeves estreia no automobilismo

Estrela de Hollywood, o ator Keanu Reeves fez sua estreia profissional no automobilismo neste sábado em uma prova em que o ator de "Matrix" rodou no famoso circuito de Indianápolis.

Reeves girou na grama, sem colisão, na saída da Curva 9, pouco depois da metade da corrida de 45 minutos. O ator voltou à pista e terminou a corrida no 25º lugar. Ele largou na 31ª posição entre 35 carros, chegou a ocupar a 21ª colocação e evitou com sucesso uma saída da pista na primeira volta.

O ator volta a disputar uma corrida neste domingo. Reeves está pilotando o carro nº 92, que está promovendo sua história em quadrinhos "The Book of Elsewhere". Ele é companheiro de equipe do youtuber Cody Jones, de "Dude Perfect".