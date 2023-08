Apagão no Brasil gera memes nas redes sociais

O Brasil parou na manhã desta terça-feira (15) com o apagão no país inteiro. Sem energia elétrica, nem sinal de telefonia, muitas pessoas ficaram sem se comunicar pelas redes sociais, até por ligação.



Em nota, a assessoria da Neoenergia Coelba confirmou que falta luz em, pelo menos, todos os estados do Nordeste. Segundo a empresa, houve uma ocorrência de grande porte na operadora nacional.



Mas a falta de energia não foi motivo de tristeza para aqueles que estão diariamente fazendo memes na web. Assim como a falta de energia durante a Copa do Mundo no Catar, em 2022, desta vez, os brasileiros não perderam tempo e já começaram a fazer piadas sobre a queda no país.