Apagar a conta no Threads também exclui seu perfil no Instagram

Lançado com o objetivo de ser rival do Twitter, o Threads é uma extensão do Instagram. A conexão entre as plataformas gerou uma dúvida entre os usuários: a exclusão da conta no Threads afeta o Instagram? A resposta é sim.



Segundo o g1, excluir o seu perfil no Threads também apaga automaticamente a sua conta no Instagram.



"Seu perfil do Threads faz parte da sua conta do Instagram e pode ser excluído a qualquer momento. Para fazer isso, é necessário excluir sua conta do Instagram", diz a Meta em sua central de ajuda.