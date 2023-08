Apontada como amante de MC Cabelinho, estudante se pronuncia: 'Disse que era solteiro'

Duda Mehdef, apontada como suposta amante de MC Cabelinho, se pronunciou pela primeira vez sobre o affair na tarde deste domingo (27). Nos stories do Instagram, a estudante de Direito esclareceu a história de que ela teria ficado com o funkeiro, mesmo ele namorando a atriz Bella Campos. "Eu sou fã do Victor (nome de batismo de Cabelinho) desde 2016. Eu conheci ele em 2018. A gente começou a se envolver das vezes que ele vinha pra Belo Horizonte. Aconteceram algumas brigas também por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu, então aí tem umas tretinhas. A nossa relação já é meio conturbada desde sempre", afirmou a estudante.

Na sequência, a jovem confirmou que ficou com o cantor durante o fim de semana em que ele esteve em Belo Horizonte. "Eu vi ele ontem, sim, foi lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar pra vocês com tempo", contou a moça.