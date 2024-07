TÉRMINO

Após 15 anos, Márcio Garcia não renova contrato e deixa Rede Globo

Ator e apresentador está fora do ar desde 2022, quando apresentou o "The Voice Kids"

Márcio Garcia, conhecido por apresentar programas como “The Voice Kids” e “Tamanho Família”, encerrará seu vínculo com a Globo no final de julho.

Márcio ficou fora das telas da Globo por dois anos. Seu último trabalho na emissora foi na sétima temporada do programa “The Voice Kids”, que apresentava desde 2021. Na última temporada do reality, Garcia foi substituído por Fátima Bernardes, o que marcou o início de seu período de afastamento das telas.

Com o fim do contrato, se encerra a segunda passagem de Márcio Garcia na Globo, que durou 15 anos. O ciclo começou em 2009, quando ele chegou na casa em alta, após apresentar o bem-sucedido "O Melhor do Brasil" nas tardes de sábado da Record.