Após acusação de 'terrorismo nutricional', Maira Cardi rebate Daniel Cady com ironia

Maíra Cardi e Daniel Cady voltaram a discutir nas redes sociais. O marido de Ivete Sangalo acusou a influencer de promover "terrorismo nutricional" em um vídeo onde a ex de Arthur Aguiar aponta o alimento como maior causador de problemas graves de saúde.



A influencer fitness, no entanto, parece não ter gostado da opinião do nutricionista e resolveu ironizar a opinião do baiano. Ao postar um vídeo nos stories, Maíra usou a música "Quem quer pão?" e escreveu: "Vamos começar o dia fazendo ter ro risss mooo diário? Tô pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras", escreveu ela, que depois publicou uma série de casos de "alunas" e aproveitou para vender seu programa de emagrecimento.

Entenda

Recentemente, Maíra postou um vídeo de uma receita repleta de doces, onde o resultado final era doenças. "Só estou te dando essa receita por um motivo. O resultado dessa receita é: aumento do colesterol, infarto, inflamação no intestino, doença celíaca, doenças do coração, oxidação das células, lzheimer, insuficiência hepática, obesidade, gordura visceral, osteoporose, gordura intravisceral, alergias, diabetes, câncer, hipertensão, gordura no fígado... Você acha gostosa?".

Daniel, então, resolveu gravar um vídeo para reclamar da falta de responsabilidade que Maíra Cardi tem levado para os seguidores em relação às comidas.

"Muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vocês encontram aqui na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos! Saúde mental em primeiro lugar", disse.

Ainda no vídeo, o pai de Marcelo, Marina e Helena frisa que o terrorismo nutricional pode aterrorizar a população em relação aos alimentos, causando um estresse nas pessoas, criando uma relação de amor e ódio com a comida.

"Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento em curto prazo acabam levando as pessoas a seguirem dietas sem critério, sem atenção profissional, e altamente restritiva", detonou o nutricionista.

Histórico

Não foi a primeira vez que Daniel Cady fez em público uma crítica à ex-BBB. Em 2022, quando Arthur Aguiar estava no reality e ainda era casado com Maíra, o nutricionista fez um vídeo em que a acusava de terrorismo nutricional pela primeira vez após Maíra repreender , através da web, o marido comer pão dentro do "BBB 22".

Daniel fez um vídeo usando o áudio da coach enquanto comia um pedaço de pão e, em seguida, parou de comer o alimento ao ouvir a bronca de Mayra em Arthur, ironizando a situação.