HOSPITALIZADA

Após cirurgia estética, influencer Patrícia Ramos revela internação: 'Ia morrer'

Após passar por procedimentos de uma cirurgia estética, a influenciadora digital Patrícia Ramos, foi internada as pressas. Nesta segunda-feira (16), Patrícia compartilhou com seus seguidores sobre a situação.

O caso aconteceu na segunda semana de setembro. "Eu já tinha passado por essa cirurgia antes, tinha dado tudo certo. Eu fiz todos os exames, estava tudo certo, porque eu sou um ser humano saudável. E, na terça à noite, eu já estava em casa, com minha família me auxiliando, e eu comecei a passar mal de um jeito que eu nunca passei na minha vida", relatou.

Patrícia contou que começou a desmaiar "de uma hora para outra" e a partir daí percebeu que havia algo de errado. Ela entrou em contato com a médica, mas apesar das orientações os sintomas persistiram. "Eu desmaiei incontáveis vezes, eu estava passando mal e a minha médica sempre me auxiliando, por telefone, até que veio aqui com uma enfermeira. E quando ela aferiu minha pressão e mediu a temperatura do meu corpo, estava tudo normal, mas a minha mão estava branca, minha boca estava branca, eu não sentia os meus pés".