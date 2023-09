Após dizer que é 'inamorável', Luva de Pedreiro nega fim do namoro com influenciadora

Há alguns dias, Luva de Pedreiro chegou a dizer para os seguidores que era um homem "inamorável". No entanto, neste domingo (17), ele surgiu nas redes sociais negando que tivesse terminado com a namorada, Tavila Gomes.



Em uma live feita no Instagram da influenciadora, os dois estavam tomando açaí e ironizaram perguntas sobre o fim do relacionamento, reforçando que ainda estão juntos.



"Não pode falar mais nada. Tudo o que eu faço, eu estou errado", disse Luva na gravação. Em seguida, os dois conversaram com os seguidores e Tavila comentou sobre a possibilidade de fazer um casamento com o Luva.